Iginio Massari – Milano

(Di venerdì 23 agosto 2024)Via Guglielmo Marconi, 4 – 20122Tel. 02/49696962 Sito Internet: www..it Tipologia: pasticceria Prezzi: tè 4,50€, dolce 5€ Chiusura: mai OFFERTA Non ha certamente bisogno di presentazioni, il famoso pasticciere che è diventato un volto noto della televisione e che ha aperto diversi punti vendita in molte città italiane, tra cui questo diche è a due passi dal Duomo. La scelta è ampia e accattivante per tutti i golosi: si va dalle brioche del mattino, farcite in vari modi, ai mignon che sembrano piccoli gioielli esposti in vetrina, passando per torte, paste, cioccolatini, biscotti e tanto altro, tutto brandizzato. Quest’anno lo abbiamo provato per la merenda assaggiando un “sospiro”, un dolce a forma di mezza sfera a base di pasta di savoiardi ripieno di crema chantilly, leggero e dolce il giusto.