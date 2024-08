Hit Parade Anna regina per l' ottava settimana

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Rimane pressoché invariata la classifica degli album e dei singoli più venduti della, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk, rispetto a unafa. In attesa delle nuove uscite discografiche,continua la sua corsa solitaria in vetta alla hit: è laper l'settimaconsecutiva, con il suo Vera Baddie. Conferma così un primato che era imbattuto da 16 anni: non solo ha sorpassato la cantautrice inglese Adele rimasta in vetta per 5 settimane consecutive tra il 2015 e il 2016, ma è anche la prima artista femminile a restare in vetta per sette settimane consecutive con il suo disco dal 2008 in Italia. All'interno del disco sono molti i brani già certificati, tra questi 30°C, già Platino e brano con la più lunga permanenza alla n.