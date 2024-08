Guardiola felice di riavere Gundogan al Manchester City

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 23 agosto 2024) 2024-08-23 14:08:24 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Pepnon è riuscito a nascondere la sua gioia, o forse la sua sorpresa, dopo che ilha confermato questa mattina il ritorno del capitano Ilkay, vincitore del triplete.torna aldopo 12 mesi al Barcellona e, se le pratiche burocratiche saranno completate in tempo, verrà inserito direttamente nella squadra convocata per la partita casalinga di domani contro l’Ipswich, neopromosso, all’Etihad. L’ex nazionale tedesco, che ha capitanato la sua nazionale agli Europei di quest’estate prima di annunciare il suo ritiro dal calcio internazionale, ha ormai 33 anni, manon ha avuto dubbi sul fatto di riportarlo a. Sono tornato e spero che potremo continuare da dove ci siamo fermati nell’estate 2023.