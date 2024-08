FOTO – Capua | degrado nel centro storico; Vanno annunciate le dimissioni il commento di Antropoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 23 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiErba alta, copertoni di camion abbandonati, anche la carcassa di un televisore tra i rifiuti che si scorgono in via Lazzaro di Raimo, arteria di collegamento tra via Napoli e via Martiri di Nassirya. Una situazione dia pochi passi dalla fiera settimanale di piazza d’Armi e dell’Istituto scolastico “Luigi Garofano”. Ma anche nel, in via Principi Normanni, la segnalazione di topi che nei giorni scorsi scorrazzavano indisturbati sui bidoni dell’immondizia. Situazione denunciata dal consigliere comunale Massimoche si rivolge all’assessore preposto Rosaria Nocerino, chiedendone leimmediate.