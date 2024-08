Formula 1 2024 diretta esclusiva GP Olanda Sky Sport e NOW

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di venerdì 23 agosto 2024) In arrivo su Sky (e in streaming su NOW) un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con le gare di1. La pausa è finita: è tempo di chiudere gli ombrelloni, mettere da parte i costumi da bagno e riprendere la valigia con le divise. La meta però può trarre in inganno. La Scuderia Ferrari HP è infatti nuovamente a bordo spiaggia, ma per scendere in pista, quella olandese di Zandvoort, letteralmente sulla sabbia del Mare del Nord. Si tratta della gara numero 15 della stagione, la 33ª edizione del Gran Premio d’, tutti andati in scena su questo piccolo circuito.Messa a punto. Zandvoort è una pista da medio-alto carico, contraddistinta da un asfalto particolarmente esigente con le gomme, e il lavoro di messa a punto della vettura dovrà necessariamente tenere conto di questi elementi.