Fiumicino ad Isola Sacra Festa Patronale della Parrocchia Divina Provvidenza

(Di venerdì 23 agosto 2024), 23 agosto 2024 – Dal 25 agosto al 1° settembre, ad, si terrà la, organizzata dalladi. L’evento, patrocinato dal Comune di, avrà inizio Domenica 25, alle 15, con la tradizionale processione dei carri, motorizzata ed in bicicletta, che partirà dal piazzale antistante la chiesa. A partire dal 29 agosto laprevede un ricco programma di intrattenimento che comprende, cabaret e spettacoli di danza. La settimana di festeggiamenti si concluderà domenica 1° settembre con la processione a piedi, prevista per le 17.30, per le vie di, alla quale parteciperà l’Assessore Vincenzo D’Intino in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di. Processioni a, disciplina di traffico provvisoria: ecco quando ilfaroonline.