Ex Milan futuro in Spagna per Simon Kjaer La squadra

(Di venerdì 23 agosto 2024) L’ex difensore delpotrebbe tornare indopo l’avventura passata al Siviglia. Ecco lainteressatapotrebbe ripartire dalla. Dopo aver salutato ilal termine della scorsa stagione, il difensore danese è ancora svincolato e non ha ancora trovato una sistemazione. Adesso, però, ildell’ex capitano della Danimarca potrebbe essere alla Real Sociedad. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il club spagnolo avrebbe inseritonella lista degli obiettivi e starebbe pensando di affondare il colpo. Sarebbe un ritorno inquello dell’ex, dopo l’avventura vissuta al Siviglia tra la stagione 2017/18 e quella 2018/19. Con la maglia del Diavolo,ha collezionato un totale di 120 presenze in tutte le competizioni in quattro anni e mezzo.