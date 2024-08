EA FC 24 Obiettivi Per Il Club I Pre Seaosn E Come Ricevere I Premi Per UT 25

Leggi tutta la notizia su fifaultimateteam

(Di venerdì 23 agosto 2024) GliPer IlI Pre Seaons sono disponibili in EA FC 24. Iper la modalità Ultimate Team possono essere riscattati a partire da venerdi 23 agosto. Completa questo obiettivo per ottenere un pacchetto 10 giocatori 80+ e un nuovo oggetto Eroi base a scelta FC 25 in prestito su Ultimate Team del prossimo anno.non scambiabili. Iguadagnati in FC 24 Football Ultimate Team saranno disponibili in FC 25 a partire dal 10 ottobre 2024. Tutti ii sbloccati dovranno essere riscattati entro un mese effettuando l’accesso a Football Ultimate Team in EA SPORTS FC 25 utilizzando lo stesso account EA utilizzato per sbloccare iin EA SPORTS FC 24 entro il 10 novembre 2024. I giocatori che sbloccheranno ima non effettueranno l’accesso al loro nuovo Football Ultimate Team prima di questa data non riceveranno i