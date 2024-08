Due fette di prosciutto al giorno? Cosa si rischia lo studio che ribalta la tavola

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il consiglio vale per tutti, anche per noi giornalisti che spesso passiamo ore seduti davanti ad un computer: mangiare carne rossa o lavorata aumenterebbe il rischio di diabete di tipo 2. Anzi, basta anche meno: anche solo duedialaumentano la possibilità di sviluppare la malattia del 15%. Figuriamoci poi trangugiarsi scatole di biscotti nervosamente. Manna dal cielo per il diabete. Lo riferisce un enormesul tema, pubblicato sulla rivista Lancet Diabetes&Endocrinology, condotto dall'Università di Cambrdige e che ha coinvolto 2 milioni di persone in tutto il mondo. Il diabete di tipo 2 causa cecità , insufficienza renale, infarto e ictus e i casi nel mondo sono oltre 400 milioni.