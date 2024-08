Digiuno intermittente | scoperto il legame con il rischio di tumore al colon

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 23 agosto 2024) Uno studio del MIT rivela un aumento deldi lesioni precancerose nell’intestino legato al. Un recente studio condotto dal Massachusetts Institute of Technology (MIT) ha sollevato dubbi sui benefici del, un regime alimentare sempre più popolare. I ricercatori hannoche i topi sottoposti a undi 24 ore prima dei pasti mostrano unelevato di sviluppare tumori precancerosi nell’intestino. Il, noto per promuovere la longevità e favorire la perdita di peso, viene ora messo sotto esame per i suoi possibili effetti negativi.