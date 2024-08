Deposito giudiziario dell’ACI distrutto dalle fiamme in provincia di Latina

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 23 agosto 2024) Nella serata di ieri, un incendio ha devastato ilACI di Formia, situato in località Santa Croce, lungo l’Appia. Lehannocirca quindici vetture, alcune delle quali erano in giacenza da diversi anni. Intervento delle Autorità Il rogo è divampato intorno alle 21:00, richiedendo l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, supportati dai carabinieri e dalla Protezione Civile Ver Sud Pontino. Le operazioni di spegnimento si sono protratte fino alle 23:30, quando l’incendio è stato finalmente domato. Le vetture erano parcheggiate in un’area recintata all’aperto, parzialmente coperta da vegetazione, che potrebbe aver contribuito alla propagazione delle. Indagini in Corso Le autorità hanno avviato le indagini per determinare le cause dell’incendio.