Dentro la Rose House di Lancôme a Grasse | intervista al “giardiniere” Antoine Leclef

(Di venerdì 23 agosto 2024) «LE PIANTE da profumo vanno accarezzate». E sfiora con le dita verbena e citronella. «Bisogna mettere vicino varietà che si amano». E porta a esempio iris e ulivo, coppia di fatto in molte campagne, toscane e non solo. Dietro i profumic’è anche, 34 anni, dal 2020 responsabile delle coltivazioni del Domaine de ladi. Tenuta di quattro ettari dedicata a fiori & co usati per le fragranze.vive il lavoro con un’emozione tale da trasportarti in un giardino fatato («guardi, nei buchi di quel muretto a secco ci sono altri giardinieri», dice, indicando insetti e altri animaletti intenti a fare pulizia). Maè tutt’altro che uno sprovveduto sognatore.