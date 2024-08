Cessione Messina trattativa infinita | i tifosi di nuovo in piazza contro Sciotto

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 23 agosto 2024) Mentre ilsi prepara all’esordio nelcampionato di Serie C domenicail Potenza, gli ultras della Curva Sud continuano la loro contestazione nei confronti del presidente Pietrostanchi della prolungata incertezza sulladel club a un fondo straniero. I gruppi organizzati hanno infatti annunciato in un comunicato una nuova manifestazione di protestal’attuale dirigenza, annunciando anche che non saranno presenti allo stadio a sostenere la squadra. “La protesta continua – scrivono gli ultras – Come già anticipato non presenzieremo i gradoni del Franco Scoglio fin quando questi pseudo imprenditori non lasceranno la guida dell’Acrcontinuando a prendere in giro una intera città. Invitiamo chi ama davvero ilcalcio ad unirsi nel manifestare il proprio amore verso la nostra unica fede biancoscudata.