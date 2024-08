Case popolari | consegnato alloggio a famiglia in emergenza abitativa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024) Pisa, 23 agosto 2024 - Sono state consegnate questa mattina le chiavi di unpopolare ad unain. L’assessore alle politiche socio sanitarie del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno ha incontrato lain Sala Rossa a Palazzo Gambacorti dove è avvenuto il passaggio di consegne. Laè risultata assegnataria di un’abitazione in via Fosso della Bufalina in base alla graduatoria per il conferimento in “Utilizzo Autorizzato”, rivolto a nuclei familiari e persone che necessitino di risolvere in via emergenziale il proprio disagio abitativo, secondo quanto prevede la Legge Regione Toscana n. 2 del 2019 “Ogni volta è una gioia immensa poter consegnare alle famiglie assegnatarie le chiavi di una nuova abitazione – dichiara l’assessore alle politiche socio sanitarie Giovanna Bonanno.