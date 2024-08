Auto travolge e uccide Giuseppe Monti | poi fugge

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di venerdì 23 agosto 2024) Social. Terribile tragedia a Giulianova, in provincia di Teramo, dove un imprenditore di 60 anni,, ha perso la vita dopo essere stato investito da un’pirata mentre attraversava la strada in bicicletta sul lungomare Spalato. L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte., molto noto nella comunità locale, stava tornando a casa quando è stato travolto dal veicolo, il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso. ( dopo le foto) Leggi anche: Terribile tragedia, 14enne va a fare il bagno e scompare: come l’hanno trovato Leggi anche: Aereo precipita improvvisamente dopo il decollo: tutti morti, nessun sopravvissuto Terribile tragedia,l’imprenditoreLa notizia ha sconvolto la comunità di Giulianova, doveera conosciuto non solo per la sua attività imprenditoriale, ma anche per il suo impegno sociale.