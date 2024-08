Un caso di Dengue a Borzano Chiuso il cimitero per precauzione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Unsospetto di febbre viraleè stato segnalato al Comune di Albinea che ha subito attivato un protocollo straordinario di disinfestazione: perè stato ancheildi. È stata dunque emessa un’ordinanza del Comune per cercare di prevenire la malattia attraverso la puntura della zanzara tigre. Il 20 agosto il servizio igiene e sanità pubblica dell’Ausl di Reggio ha comunicato al Comune che nel territorio di Albinea, nella frazione di, si è manifestato un sospettodi. L’Ausl ha pertanto chiesto al sindaco l’attivazione del protocollo straordinario. L’area d’intervento comprende diversi civici di abitazioni situate in via Orsi, via Zacconi e via Ariosto.