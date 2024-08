Torna il caldo picchi di 37 gradi a Benevento nel fine settimana

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Le temperature più fresche degli ultimi giorni stanno già per fare spazio ad un ulteriore fiammata estiva che riporterà soprattutto il sud a boccheggiare. È quanto annuncia Andrea Garbinato, responsabile della redazione del sito www.iLMeteo.it. "Dal weekend – afferma – potremore a 37°C a Roma,, Caserta, Foggia, Siracusa e Taranto eoltre 38°C in Sardegna". La prima città in cui salirà la temperatura sarà Firenze, che già nelle prossime ore raggiungerà i 36°C. Napoli e Genova si fermeranno a 33-34°C.