Tagli ed esternalizzazioni dipendenti Vaticano in allarme

(Di giovedì 22 agosto 2024) E' un vero e proprio grido d', espressione di malumori diffusi e di preoccupazioni, quello lanciato daivaticani attraverso un documento pubblicato dalla loro organizzazione Adlv (Associazionelaici vaticani), passando detatamente in rassegna una serie di criticità e di asserite penalizzazioni che, oltre a non aver portato i risultati economici sperati, mettono persino in discussione il senso di lavorare per strutture e uffici della Santa Sede. Il 'cahier des doleances' inizia con ial costo del personale, come la sospensione del biennio di anzianità - "provvedimento non indolore, costato migliaia di euro al dipendente" - che non è riuscito "a dare una svolta radicale alla situazione finanziaria della Santa Sede". Si pone l'accento sulle "misure restrittive" come "blocco dei livelli funzionali, delle assunzioni, degli straordinari, ecc.".