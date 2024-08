Scontro frontale tra moto e auto Raffaele muore a soli 29 anni E la fidanzata…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 22 agosto 2024)Varano, 29, è morto ieri a seguito delle gravi lesioni riportate in un drammatico incidente stradale lungo la Statale 106 Ionica, nel territorio di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio. Il giovane, originario di Isca sullo Ionio, stava guidando unasu cui viaggiava anche la sua fidanzata ventiduenne, quando il mezzo si è scontrato frontalmente con un’mobile. L’incidente si è verificato in un tratto particolarmente pericoloso della strada, caratterizzato da scarsa visibilità a causa della folta vegetazione circostante. Varano è stato immediatamente soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Soverato, dove è però deceduto poco dopo il suo arrivo. La ragazza, che viaggiava con lui, è stata trasferita d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro e si trova attualmente ricoverata con prognosi riservata.