‘Ricomincio da Taaac’ quando esce il film del Milanese Imbruttito

(Di giovedì 22 agosto 2024) Dopo una breve anteprima ad agosto, sarà disponibile nelle sale cinematografiche, a partire dal 26 settembre prossimo, il“Ricomincio da Taaac”, con protagonista il noto ‘signor’, nuovamente alle prese con una situazione non facile da gestire e fonte di curiosi spunti comici. Ecco tutte le anticipazioni sulla pellicola. Ricomincio da Taaac, la trama La trama ufficiale delè questa: “L’iconico “Signor” (Germano Lanzoni) perde lavoro, casa e famiglia a seguito dell’acquisizione della sua azienda da parte di una multinazionale americana, la Blacksun, molto attenta all’inclusione e alla sostenibilità; per sbarcare il lunario, si ritroverà a fare il rider e altri lavori umili che da sempre ha disprezzato e dileggiato, in un divertente contrappasso dantesco”.