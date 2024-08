Pensioni | Necessario ripensare il sistema over 65 al 35% della popolazione nel 2050

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ilstico italiano necessita di una profonda revisione per garantire la sua sostenibilità a lungo termine. È questo il messaggio lanciato dal presidente dell'Inps, Gabriele Fava, in una recente intervista rilasciata a "La Stampa". Secondo Fava, il quadro demografico futuro del Paese impone una riflessione urgente sulle attuali politiche previdenziali e sulla necessità di adattarle ai cambiamenti in atto.Nel, si prevede che il 35%italiana sarà composta da cittadini65, un dato che avrà significative ripercussioni suldi welfare, previdenziale, assicurativo e sanitario del Paese. Questa crescitaanziana, ha spiegato Fava, aumenterà notevolmente il peso economico su coloro che sono in età lavorativa, ossia la fascia di età compresa tra i 15 e i 64 anni.