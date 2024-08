Mattarella ad Agescida voi contributo a valori essenziali Carta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) "Desidero rivolgere il saluto più cordiale ai capi scout giunti a Verona per condividere esperienze e riflessioni in occasione del 50° anniversario della nascita dell'AGESCI. Si tratta di una tappa importante nella storia dello scoutismo italiano". Inizia così il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio, ai Presidenti del Comitato Nazionale Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani, Roberta Vincini e Francesco Scoppola. "La nostra società - afferma il Capo dello Stato - deve molto al movimento, per il costante impegno educativo verso giovani e giovanissimi, per il vissuto di solidarietà, per l'esperienza di libertà di cui è espressione, per la sensibilità testimoniata e fatta crescere nei confronti della madre Terra.