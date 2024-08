Masserie sotto le stelle | strepitosa undicesima edizione a masseria Cappella e a sorpresa anche i Terraross

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 22 agosto 2024) Taranto. Musica della tradizione, buon cibo e un’incantevolefiore all’occhiello della Valle d’Itria:quest’anno, per l’di “le”, l’area Due Mari di Cia Agricoltori Italiani di Puglia ha stupito i partecipanti, circa 400, distribuiti in 6 pullman con partenze da Castellaneta e Castellaneta Marina. Mercoledì 21 agosto, per uno degli eventi più attesi dell’estate tarantina, la perfetta organizzazione ha “giocato” ancora con l’agricoltura locale e lo ha fatto per scoprirne le eccellenze. Un territorio che dolcemente si è svelato soprattutto agli occhi di chi ci vive quotidianamente, non conoscendone tutte le sue sfaccettature. Così, il piccolo miracolo di “le” si è rivelato con stupore e meraviglia grazie ad ingredienti semplici ma dal sapore intenso.