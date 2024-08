L’Innocenza di Kore’eda Hirokazu da oggi al cinema

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 22 agosto 2024)ALdiPremio per la Migliore Sceneggiatura al Festival di Cannes a Sakamoto Yuji Musiche del Premio Oscar Ryuichi Sakamoto Premiato al Festival di Cannes per la Migliore Sceneggiatura firmata da Sakamoto Yuji, arriva alda, 22 agosto,(titolo internazionale Monster) di, regista già premiato a Cannes con la Palma d’Oro per Un affare di famiglia e con il Gran Premio della giuria per Father and son. A firmare le musiche il Premio Oscar Ryuichi Sakamoto, che conha composto la sua ultima colonna sonora. SINOSSI Minato, che ha 11 anni e vive con sua mamma vedova, inizia a comportarsi in modo strano e torna da scuola sempre più avvilito. Tutto lascia pensare che il responsabile sia un insegnante, così la madre si precipita a scuola per scoprire cosa sta succedendo.