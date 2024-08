L' economia europea rallenta ecco perché

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 22 agosto 2024) Il 12 settembre a Francoforte si prenderà la decisione, che, di dato in dato, si sta rafforzando verso la direzione di un’altra sforbiciata, dopo quella di giugno e la pausa di luglio. Nell’attesa della riunione a parlare sono i numeri che peseranno sulla decisione di Lagarde & Co. L’. Salari, manifattura e inflazione lo dimostrano e offrono un assist per un nuovo taglio dei tassi d’interesse a settembre da parte della Bce. I salari innanzitutto. La crescita delle retribuzioni nella zona euro èta e nel secondo trimestre dell’anno si è passati a un 3,6% annuo dal 4,7% dei primi tre mesi. La flessione è dovuta in gran parte almento della Germania. I dati sono stati diffusi dalla Bce, che ha fissato anche a +4,48% il dato sull'intero 2023 (dal +2,92% del 2022).