L’azienda può revocare le ferie all’ultimo minuto | come avere il rimborso

(Di giovedì 22 agosto 2024) L’arrivo delleè sempre un momento di sollievo per i lavoratori e le lavoratrici. Mansioni impegnative, stress da ufficio, continue riunioni e quant’altro rendono il periodo di riposo prolungato – e previsto annualmente – una tappa determinante per il recupero delle energie psicofisiche. Che succede però seo il datore di lavoro cambia ideae decide dile? Davvero è possibile decidere unilateralmente di modificare il periodo di riposo, posticipando di fatto la ‘finestra’ di vacanza dei propri dipendenti? Inoltre, se sono state anticipate spese per le vacanze, queste possono essere rimborsate in caso di revoca? Di seguito cercheremo di fare chiarezza a riguardo. Revocalegittima solo a specifiche condizioni L’annullamento delle, o il loro spostamento di qualche settimana, è possibile ma attenzione: per l’art.