La salute mentale non è più un tabù per la Liga dove si investe nel supporto psicologico dei calciatori Relevo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 22 agosto 2024) Nellalanon è più un: ora siper offrire aisempre più. Ne parla, che scrive: “C’è stato un tempo in cui mettere uno psicologo nello spogliatoio di una squadra professionistica era visto quasi come una presa in giro da tifosi, dirigenti e, peggio ancora, dagli stessi. Ma fortunatamente i tempi sono cambiati. A riprova di ciò, è ormai un tema ricorrente nelle interviste che irilasciano ogni giorno, che molti idoli non solo si dicono di avere uno psicologo al loro fianco – o un coach nel peggiore dei casi, che pur non essendo la stessa cosa è una figura piuttosto ricercata – ma lo raccomandano ai quattro venti senza che ci sia un problema.