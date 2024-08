La disinformazione su Mpox potrebbe essere il maggiore alleato dell’infezione

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di giovedì 22 agosto 2024) Di Antonio Scalari Il 14 agosto 2024 l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato che l’epidemia dinella Repubblica Democratica del Congo e in altri Paesi dell’Africa centrale è una «emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale», una PHEIC, secondo la definizione adottata dall’OMS, un acronimo che sta per “public health emergency of international concern”. È la seconda volta in due anni che l’OMS dichiara un’emergenza riguardo all’. Era accaduto nel luglio del 2022, quando la malattia si stava propagando rapidamente in diversi continenti. Nel maggio del 2023, dopo un declino del numero di nuovi casi, l’emergenza era stata dichiarata conclusa. Dal 2022 ad oggi i casi registrati sono stati più di 99mila e le vittime più di 200.