In vacanza a piedi

(Di giovedì 22 agosto 2024) Negli ultimi anni, sempre più persone si sono sentite attratte dall'idea di un viaggio diverso, più lento e significativo. In un mondo in cui tutto sembra andare troppo veloce e in cui siamo costantemente bombardati da stimoli digitali, emerge un forte desiderio di tornare a viaggi che ci permettano di riscoprire la semplicità, la profondità e il benessere interiore. Il pellegrinaggio sta diventando una scelta sempre più popolare, una forma di viaggio che risponde al bisogno di allontanarsi dal caos quotidiano per ritrovare un senso di pace e riflessione. Un esempio emblematico di questa tendenza è il Cammino di Santiago. Questo antico percorso, che si snoda attraverso diverse vie fino a raggiungere la Cattedrale di Santiago de Compostela in Spagna, ha visto nel 2023 un numero record di partecipanti: mezzo milione di persone.