Imbratta con vernice spray i ruderi del Tempio di Ercole Vincitore

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 22 agosto 2024) Nel pomeriggio di ieri, agenti della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti in Piazza della Bocca della Verità in seguito ad una segnalazione riguardante un atto vandalico ai danni deiadiacenti aldi. Grazie alla prontezza d’intervento di una pattuglia del I Gruppo Centro Storico, allertata da alcuni turisti presenti sul posto, è stato possibile individuare il responsabile. Fermati due uomini, indicati come presunti responsabili dell’accaduto, gli operanti hanno svolto gli ulteriori accertamenti del caso, individuando l’autore materiale del gesto, un quarantenne originario del Burkina Faso, che avevato conuno deiai piedi del monumento.