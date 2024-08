Il piano carceri di Ilaria Salis | Fuori chi commette furti e occupa immobili

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) La parabola ascendente diè inarrestabile. Da detenuta ad europarlamentare il balzo era già stato notevole. Ora, però, ne ha fatto un altro: da onorevole a vigilantes. Come ci ha tenuto a sottolineare lei stessa sui suoi social e sulle colonne dei quotidiani che le fanno da ufficio stampa,si è presentata martedì mattina “a sorpresa”dal carcere milanese di San Vittore per verificare la situazione. Come a dire che se avesse mandato notifica alla direzione magari l'avrebbero trasformato in un Four Seasons.