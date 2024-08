Il nuovo bollettino del West Nile in Emilia Romagna | due morti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Bologna, 22 agosto 2024 – Secondo l’ultimodell’Iss (Istituto superiore di sanità), sono due iina causa del, il virus che proviene dalle zanzare ‘Culex’ normalmente presenti sul nostro territorio, in quanto endemiche. Le due vittime in regione sono un 78enne di Russi (Ravenna), che era in salute e ha cominciato a manifestare i primi sintomi mentre era in vacanza, e una 80enne deceduta all'ospedale di Parma. La donna, con patologie pregresse, aveva manifestato i primi sintomi una decina di giorni fa. Si registra un incremento generale dei casi in Italia. Sono 72 quelli nuovi, che portano dunque il conteggio totale, iniziato a maggio, da 99 a 171. Come evidenziato nelprecedente, è la forma neuro invasiva quella predominate in questo conteggio ma anche quella più preoccupante.