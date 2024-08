Elezioni Usa Kennedy verso ritiro | sosterrà Trump?

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 22 agosto 2024) (Adnkronos) – RobertJr. domani annuncerà la decisione di ritirarsi dalla corsa per la Casa Bianca. La Cnn anticipa che il candidato indipendente annuncerà lo stop in un evento in Arizona nella giornata di venerdì e con ogni probabilità darà il proprio endorsement a Donaldin vista delledel 5 novembre. I contatti trasi sono intensificati a partire dal mese di luglio, prima della convention repubblicana di Milwaukee.ha anche diffuso un video che ha documentato una conversazione telefonica con l’ex presidente. L’avvicinamento tra i due candidati, osserva la Cnn, è stato caldeggiato in particolare da Donaldjr, uno dei figli dell’ex presidente. A fare da mediatori, anche l’anchorman Tucker Carlson e l’uomo d’affari Omeed Malik, finanziatore diche ha anche donato denaro alla campagna di