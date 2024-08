De Gea Richardson Colpani | la nuova Fiorentina al test Puskas Akademia aspettando Gudmundsson

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) Una finale persa brucia. Due sono una maledizione. Ritrovarsi a giocare la stessa competizione per il terzo anno di fila dopo aver sfiorato per due volte il trofeo è un esercizio che tempra anima e corpo. Laversione Conference League si ritrova ancora una volta ad agosto per il playoff della terza competizione europea. Dopo le finali perse tra i rimpianti di Praga ed Atene, il sogno ora è lo Stadion Wroc?aw di Breslavia, in Polonia, il più grande finora tra gli impianti designati per ospitare l’ultimo atto di Conference (40.000 la capienza). Il percorso parte stasera alle ore 20:00 al Franchi. E nel giorno in cui Gigliati piangono la scomparsa di Humberto Maschio, attaccante viola del periodo 1963-1966, la formazione di Raffaele Palladino fa il suo debutto europeo contro una squadra che porta il nome di un’icona del calcio a cavallo tra gli anni ’50 e ’60: Ferenc