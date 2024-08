Colpo di scena Lukaku | summit Napoli-Chelsea agente a Londra!

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 22 agosto 2024) Manna aper chiudere: incontro decisivo col, presente l’del belga. Tutti i dettagli della trattativa. Vertice traper definire il futuro di, presente anche l’del bomber belga. Il, dopo aver ufficializzato l’arrivo di David Neres, intensifica gli sforzi per concludere altre trattative di mercato. Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, si trova anon solo per discutere di Gilmour e McTominay, ma soprattutto per portare avanti la trattativa per Romelu. Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, rivela sul suo blog: “Confermato il faccia a faccia tra. L’oggetto principale della discussione è il destino di Romelu, considerato fondamentale per rinforzare l’attacco partenopeo. Conte vede nel belga l’elemento chiave per il suo progetto tattico”.