Caso di Dengue a Mantova | il contagiato ha 35 anni ed era stato in India

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024), 22 agosto 2024 - Un uomo di 35residente aè risultato affetto daed è ricoverato da qualche giorno al centro di malattie infettive e tropicali dell'ospedale di Negrar, in provincia di Verona. L'uomo, che non è in pericolo di vita, ha manifei sintomi dell'infezione al ritorno da un viaggio in. Il sindaco diMattia Palazzi oggi ha firmato un'ordinanza con cui impone la disinfestazione nel quartiere di Belfiore dove l'uomo abita. E' il secondodiche si verifica nelno dopo quello della primavera scorsa. Undieraregistrato qualche giorno orsono a Lodivecchio: un uomo aveva contratto la malattia virale durante una vacanza all’ester. anche in questoeffettuato un ciclo di trattamenti adulticidi, larvicidi e di bonifica ambientale a scopo precauzionale.