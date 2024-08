Calcio Serie C Pianese | presentazione ufficiale per le quattro maglie Il diesse Cangi | Nessun timore e tanto entusiasmo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) "Per laquello di oggi è un giorno importante. Un sentito grazie a tutti gli sponsor che hanno creduto in noi e ci hanno permesso di abbellire queste". Così ha esordito il direttore sportivo della, Francesco, nell’evento tenutosi ieri pomeriggio allo stadio comunale di Piancastagnaio in cui sono state presentate le(nella foto) da gioco che le zebrette indosseranno nel corso della stagione 2024/25. "Siamo quasi arrivati alla vigilia di questo inizio di campionato diC, sarà una giornata storica per lae per Piancastagnaio. L’che abbiamo costruito dall’anno passato sarà l’ingrediente che non dovrà mai mancare, nonostante andremo ad affrontare un girone difficile a partire dall’impegno di sabato contro il Perugia. Non dovremo avere timori ma affrontare il campionato una partita alla volta".