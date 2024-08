Boeing 777X messi a terra facciamo chiarezza su problemi e collaudi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 22 agosto 2024) Se ogni volta che un aeroplano sperimentale mostra un problema si facesse lo stesso rumore che si fa oggi per la vicenda dello stop ai voli di collaudo del, nessuno più salirebbe su un aereo. Non si è certo fatto tanto rumore quando gli Airbus perdevano la vernice e neppure quando mostrarono imperfezioni alle leggi di controllo, oppure quando altri costruttori di motori aeronautici, come Rolls-Royce ma non soltanto, dovettero accorciare i tempi d’ispezione dei loro prodotti. Semplicemente, l’aviazione è fatta così e un celebre detto del settore, un mantra nelle scuole per super-tecnici, recita: “Impara per provare, prova per imparare”.