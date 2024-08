Anticipazioni Beautiful | la puntata di oggi 22 Agosto

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 22 agosto 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladi, 22Taylor rassicura Steffy e Thomas di essere sicura che il patto di amicizia con Brooke che prevede il non farsi coinvolgere sentimentalmente da Ridge, sarà rispettato da tutte e due. La serenità del loro rapporto e di conseguenza quella delle loro famiglie è ormai prioritaria per entrambe. Brooke ringrazia Ridge per la bella serata appena trascorsa e va al piano di sopra mentre l’ex marito ha chiesto di potersi fermare ancora un po’ in sorno a bere un bicchiere di vino in quella che è stata casa sua per tanto tempo.