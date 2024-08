Trasporti | corridoio orientale del servizio treni merci Cina-Europa 3

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Harbin, 21 ago – (Xinhua) – Una foto aerea, scattata da drone, mostra un treno delferroviario per il trasportoin partenza dal porto ferroviario di Suifenhe, nella provincia nord-cinese dello Heilongjiang, il 9 agosto 2024. Manzhouli, Suifenhe e Tongjiang, i tre porti ferroviari suldelferroviarioper il trasportonel nord-est del Paese, fino a ieri avevano registrato un totale di 30.000 viaggi, con la consegna di 2,91 milioni di containerdi unita’ equivalenti a venti piedi (TEU), secondo la China Railway Harbin Group Co., Ltd. (Xin) Agenzia Xinhua