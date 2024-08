Settore turismo in discesa | In calo rispetto al pre-Covid E mancano gli addetti ai lavori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024)ina Reggio, e provincia, nel 2023,all’era pre-, e le previsioni per il 2024 sembrano confermare la tendenza negativa. Nonostante un piccolo incremento in raffronto al 2022. Paradossalmente sono di più i turisti italiani a trascurarci, mentre aumentano le presenze straniere. Inoltreanche numerose figure professionali che dovrebbero supportare le esigenze del. Un quadro a tinte scure quello che l’abituale focus sul tema di Lapam Confartigianato dipinge per il nostro territorio: partendo dai dati certi. Nel 2023 infatti a Reggio hanno pernottato, complessivamente, 767mila turisti: il 3% in piùal 2022 ma ben il 9,2% in meno in confronto al 2019, l’ultimo prima dell’esplosione della pandemia.