Se vi siete abbonati a Paramount+ USA con una VPN per guardare la Serie A sappiate che è illegale

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Nel corso delle ultime settimane, la “notizia” è diventata virale sui social, con tanto di siti che hanno cavalcato l’onda offrendo ai lettori la “soluzione” per sfuggire ai rincari di Dazn in Italia. Peccato che tutto ciò che è stato scritto e detto sulla possibilità di assistere alle partite diA sulla versione americana di(o Plus) sia del tutto fuori dalla legge. E non tanto per l’utilizzo delle reti VPN (il cui uso, in Italia e in molti altri Paesi del mondo) non viene considerato, ma per la violazione di termini di utilizzo una volta sottoscritto un abbonamento con una piattaforma OTT. LEGGI ANCHE > LaA ha perso contro Cloudflare sul Piracy Shield Facciamo un piccolo passo indietro.