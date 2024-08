Santa Marinella il Comune cerca un partner per la co-progettazione de Il villaggio del mangiar bene

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 21 agosto 2024), 21 agosto- Ildiha pubblicato nei giorni scorsi l’avviso per la manifestazione d’interesse, rivolta ad enti del terzo settore, per la ridi unnella co-e successiva esecuzione del progetto “Ildel”. Sarà possibile partecipare all’evidenza pubblica fino alle ore 12:00 del 27 agosto 2024. Nel dettaglio, si tratta di un evento da realizzarsi nei giorni 27, 28 e 29 settembre presso il centro storico die non solo. E’ stato costruito e proposto dal consigliere Alessio Manuelli, sostenuto dal sindaco Pietro Tidei e dalla Giunta Comunale e prevede stand espositivi per la degustazione gratuita di prodotti, piatti tipici della regione Lazio, eventi divulgativi e occasioni per riscoprire il territorio rurale e le sue tradizioni.