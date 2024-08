Sabato di trasferta I tifosi pronti all’esodo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Vincere aiuta a sognare. E a vendere biglietti. Dopo il successo al debutto in campionato contro la Carrarese, ibianconeri spingono sull’acceleratore dell’entusiasmo, preparando il primo ‘esodo’ della stagione, quello in occasione del match in programma in Emilia contro il Sassuolo,24 agosto alle 20.30. Ieri, appena è stata aperta la prevendita, la risposta del popolo bianconero è stata immediata, con una corsa al tagliando come quelle dei tempi d’oro. A ieri sera, dunque, i biglietti venduti in relazione al settore ospiti, la Tribuna Nord del ‘Mapei Stadium – Città del Tricolore’ di Reggio Emilia, erano già 605. Chi volesse aggregarsi al già nutrito gruppo di fedelissimi può farlo acquistando il proprio biglietto sul circuito Vivaticket online, nei punti vendita abilitati e presso il Coordinamento Club Cesena (aperto fino a venerdì 23 agosto dalle 9 alle 12.