RVD | Lasciai la WWE perché il carico di lavoro era eccessivo in TNA era molto più agevole

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Durante un episodio del suo 1 Of A Kind With RVD Podcast, Rob Van Dam ha riflettuto sulla sua decisione di abbandonare la WWE nel 2007, sottolineando come il calendario più leggero della TNA abbia giocato un ruolo fondamentale nella sua scelta. Le sue parole “Credo che in WWE facessimo all’incirca 20-25 incontri al mese. In pratica, in tre mesi li, avrei disputato circa lo stesso numero di incontri di quelli organizzati in 12 mesi in TNA. Oltre alla riduzione deldi, anche le considerazioni economiche hanno avuto un ruolo fondamentale. I soldi che guadagnavo in TNA erano ‘paragonabili a quelli annuali’, il che rendeva il passaggio ancora più attraente vista la significativa riduzione delle varie fatiche.menoper gli stessi soldi”.