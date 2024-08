Risparmio delle risorse idriche Macerata tra le province virtuose

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) La provincia diè una tra le più "" in Italia per quanto riguarda la gestione. Secondo i dati diffusi dalla Cgia emerge infatti che dei 192 litri pro capite immessi ogni giorno nella rete ’solo’ 27 litri pro capite al giorno vengono dispersi. Un dato che genera un’incidenza percentuale del 13,9% che pone la provincia maceratese al settimo posto in Italia preceduta proprio da Milano. In Italia ogni 100 litri di acqua immessa nella rete per usi civili ne arrivano all’utente poco meno di 58; gli altri 42 (pari a un valore assoluto di 3,4 miliardi di metri cubi) si perdono lungo la rete idrica che in molte parti del Paese è datata e in cattivo stato di salute. Le differenze a livello territoriale sono evidentissime.