Restrizioni nel Lodigiano e a sud di Milano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) SAN COLOMBANO AL LAMBRO () Rischio peste suina sulle colline di San Colombano al Lambro e nelle campagne lodigiane, scattanopreventive. Dopo le limitazioni per i cittadini pavesi e la decisione della Commissione europea di allargare le zone sotto controllo, ora è il turno del. Anche se qui, al momento, fortunatamente, ad oggi, non ci sono stati contagi. Al 31 luglio, sono 29 i cinghiali abbattuti, da inizio marzo, nell’ambito dei controlli dovuti al virus. Ma d’ora in poi, dato che la diffusione della peste suina potrebbe non essere stata provocata solo dai cinghiali, per fare trekking o cercare funghi, serviranno alcuni accorgimenti. Nelle zone individuate come a rischio, infatti, è consentito addentrarsi solo sui sentieri autorizzati e con il parcheggio delle auto nelle aree asfaltate.