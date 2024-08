Notizie calcio Napoli nuovo nome per il calciomercato azzurro | gioca nella big spagnola

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Nel pomeriggio spunta una nuova idea dimercato per il, fortemente attivo in queste ore per regalare ad Antonio Conte una rosa all’altezza delle aspettative. Non sono affatto giorni e ore banali per ilsulmercato: in queste ore, Giovanni Manna – così come riportato da molteplici fonti – è a Londra per cercare di portarsi avanti su più fronti, in primis su quello legato a Gilmour, obiettivo numero uno del centrocampo insieme a McTominay. Ma non solo: le attenzioni dei tifosi sono volte anche a Romelu Lukaku, la cui entrata è vincolata alla questione Victor Osimhen, ma non è escluso che il clubpossa farsi avanti per regalarlo quanto prima all’ex Commissario Tecnico della Nazionale, ancor prima di sapere quali saranno le sorti del nigeriano ex Lille.