No l’OMS non ha ordinato ai governi di prepararsi a nuovi lockdown per il vaiolo delle scimmie

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il 16 agosto è stato pubblicato su X un post secondo cui l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) avrebbe «aidiad avviaree severia causa della “forte probabilità” che il nuovo ceppo deldiventi una pandemia mortale». Il riferimento è ai focolai di Mpox, malattia infettiva nota in precedenza come “”. Una variante di questa, più pericolosa di quelle già note in Europa, è stata registrata per la prima volta nel continente europeo il 15 agosto 2024, in Svezia. La notizia è arrivata solo poche ore dopo la dichiarazione del direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), che il 14 agosto 2024 ha definito l’epidemia dinel continente africano un’emergenza di salute pubblica di rilevanza internazionale.