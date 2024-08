Leao ecco l' asso decisivo nella manica del Barcellona | come vogliono portarlo in Spagna

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L'allenatore Flick vuoleper il suoe i catalanifare sul serio per il portoghese del Milan. Così dalla, secondo El Mundo Deportivo, è partita la caccia del club blaugrana al giocatore, con il bisogno di sistemare l'attacco. Ma i rossoneri al momento fanno muro e non sembrano intenzionati a privarsi del giocatore di maggiore qualità prima dell'inizio del campionato. Secondo il quotidiano spagnolo, comunque, le condizioni per portare il portoghese ex Lille aci sono. E l'affare, se andasse in porto, avrebbe del clamoroso.è legato al Milan fino al 2028 ed è valutato circa 100 milioni di euro, una cifra che i blaugrana in questo momento non possono investire.